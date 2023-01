Začne sněžit, ve středu hrozí hlavně na jihovýchodě Čech kalamita

Na zimní výbavu by ale neměli zapomenout ani řidiči ve zbytku Středočeského a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina ani v Praze, Plzeňském, Královéhradeckém, Pardubickém a západě Jihomoravského, Olomouckého a okrajově i Moravskoslezského kraje, kde bude platit výstraha na nový sníh s nižším stupněm nebezpečí. Nová sněhová pokrývka bude tenčí než na jihovýchodě Čech, přesto spadne sedm až dvanáct centimetrů za dvanáct hodin.

Do Česka se vrací zimní počasí, což bude čím dál více patrné i při pohledu na teploměry. Zatímco v úterý ještě ukážou nejvyšší teploty mezi dvěma a šesti stupni nad nulou, v noci již bude převážně mrznout a ve středu přes den na některých místech také. Nejvýše bude minus jeden až plus tři stupně Celsia. V dalších dnech se ještě mírně ochladí, ve druhé polovině týdně by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat mezi minus dvěma a plus dvěma stupni a noci by od čtvrtka mohly být mrazivé v celé republice.