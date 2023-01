Začal soud kvůli únikům z policejních spisů. Podle žalobce část obviněných usvědčila ostatní

Hlavní líčení v kauze úniků z policejních spisů začalo čtením obžaloby, která je velmi obsáhlá. O přestávce státní zástupce upozornil, že se někteří z obviněných přiznali. „U těch bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. A i nadále v průběhu dalšího trestního řízení se některé osoby rozhodly spolupracovat a vyjádřily se k té trestné činnosti a já mám za to, že usvědčují další spoluobviněné,“ řekl.

Podle Stoklásky v případu jde hlavně „o neoprávněné vstupy a lustrace v různých policejních evidencích, ale i v evidencích státního zastupitelství, a vynášení informací z těchto evidencí“.

Spis má přes 19 tisíc stran rozdělených do 73 svazků. Nejčastěji se v nich objevuje jméno bývalého policisty Michala Ratajského. Obžaloba tvrdí, že to byl on, u koho se shromažďovaly informace od různých policejních složek včetně protimafiánského útvaru a kdo je prodával.

Ratajský sám to důrazně odmítl. „S touto konstrukcí absolutně nesouhlasím. Považuji ji za účelovou,“ podotkl. Že se ale případ dostal k soudu, uvítal. „Je šance, že to trestní řízení, které považuji za zásadně závadové, bude hodnotit nezávislý orgán. O nestrannosti soudu nemám pochybnosti,“ řekl Ratajský.