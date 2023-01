Starostové ohledně plánované gigafactory po jednání s Kupkou věří ve zmenšení zóny

„Z našeho lokálního pohledu tato debata otevřela celkově zvažování o tom, co bude s letištěm, a jsme na nejlepší cestě k tomu, abychom si prosadili náš hlavní strategický cíl za obce, a to je výrazné zmenšení té průmyslové zóny, minimálně zmenšení o zelené plochy, o pole a lesy, to by se nám mohlo podařit,“ věří Sobotka.

Starosta je spokojen také s tím, že i státní orgány přijaly návrh obcí na dopravní napojení průmyslové zóny. „Obce ještě v žádném případě nejsou rozhodnuté, že by tento záměr chtěly podpořit, na druhou stranu jednáme se všemi otevřeně, protože pokud by se stalo, že by došlo k nějakému nátlaku, který bychom nemohli ustát, měli bychom připravenou infrastrukturu ohleduplnější k území a kvalitnější,“ vysvětlil.

Kupka po jednání uvedl, že dopravní infrastruktura v případě výstavby tzv. gigafactory bude muset být významně rozšířena tak, aby stavba továrny až pro čtyři tisíce zaměstnanců nedopadla na místní lidi.



V Dobřanech jsem se setkal se starosty a představil jim infrastrukturní plány pro silnice a železnici, které souvisí s možnou výstavbou Gigafactory v Líních. Je pro nás klíčové, abychom byli na Gigafactory dobře připraveni a nevznikla neúměrná dopravní zátěž pro místní obyvatele. pic.twitter.com/oCm0NPbkZA — Martin Kupka (@makupka) January 5, 2023

„Bavili jsme se o klíčových dopravních stavbách, jako je napojení samotné gigafactory už v konkrétní podobě. Po prvotních jednáních s obcemi se jako schůdnější jeví varianta na jih od Nové Vsi s tím, že výhradně pro staveništní dopravu by se užívala severní cesta. Bavili jsme se o urychlení přeložky silnice I/26 a také o tom, že by do toho celého balíku dopravních silničních řešení musela být zapojena také přeložka silnice II/180,“ popsal Kupka.

Je potřeba řešit i lepší železniční spojení, míní Kupka

Za podmínku nezbytnou pro budování záměru označil ministr dopravy i dobudování železniční infrastruktury, protože naprostá většina nákladní dopravy by se převážela po železnici.

„Znamenalo by to vybudování elektrifikované vlečky a také nádraží, které by sloužilo pro nakládku vlaků. Zároveň by to znamenalo urychlení výstavby modernizace železniční trati mezi Plzní, Domažlicemi a státní hranicí s Německem,“ uvedl Kupka. Věří, že vybudování továrny by mohlo vytvořit i tlak na urychlení výstavby navazující železnice na německé straně.