Hasiči v centru Prahy museli opět jet k pádu římsy. Příčinou může být i počasí

Ze střechy jednoho z historických domů v centru Prahy o víkendu spadla část římsy. Nikomu se nic nestalo. Jen za poslední týden je to už druhý takový případ. Jednou z hlavních příčin jsou podle odborníků i prudké změny počasí, které způsobují zvětšování prasklin.

Na chodníku hromada kamení a nad ním plošina s hasiči, kteří o víkendu zajišťovali ulomenou římsu. „Pro nás je prioritou vytyčit bezpečnostní perimetr, aby nebyly ohroženy žádné další osoby a procházející lidé nebo projíždějící vozidla,“ popsal mluvčí pražských hasičů Vojtěch Sosna.

Za stav budovy zodpovídá majitel, který by měl fasádu pravidelně kontrolovat. Závady jsou přitom často vidět pouhým okem. „Padá omítka, to už je takový první varovný signál. Ten většinou nutí majitele domu nás volat, abychom to zkontrolovali, než něco spadne přímo na ulici a potenciálně někoho ohrozí,“ popsal výškový pracovník Petr Dvořák.

„Má na to vliv samozřejmě zima. Tající a opět mrznoucí voda ze sněhu ovlivňuje uvolňování předmětů. Zvlášť pokud jsou zhoršené povětrnostní podmínky,“ vysvětlil Sosna.