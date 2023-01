Za zabití mladíka na faře udělil soud devítiletý trest. Rozsudek vynášel už počtvrté

Do kauzy dvakrát zasáhl Nejvyšší soud, který pokaždé případ vrátil na začátek. Krajský soud se aktuálním rozsudkem vrátil ke svým prvním dvěma rozhodnutím, kdy čin označil za zabití a muži uložil devítiletý trest. Za zabití hrozí pachateli tři až deset let, za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem je sazba 15 až 20 let.

Velkou roli v případu hrál fakt, že Vepřeka v dubnu 2019 v budově farního úřadu nejprve napadl nožem poškozený, Vepřek se útok snažil v sebeobraně odvrátit také nožem a poté i pohrabáčem. Útok pohrabáčem však pokračoval i pod schody, kam Vepřek druhého muže odtáhl. Pokud by zde byla dokázána velká časová prodleva mezi těmito ději, šlo by podle soudu k odeznění silného rozrušení a kvalifikace by směřovala k vraždě.

„K tomu však nemáme důkazy,“ zmínil soudce Martin Lýsek. Poukázal tak na to, že soud musel rozhodnout podle zásady při pochybnostech ve prospěch obžalovaného. „Nemáme vyvrácenou obhajobu, že jednal v silném rozrušení a ze strachu a v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného,“ doplnil soudce.

Vleklá kauza

Olomoucký krajský soud se případem zabývá od prosince 2019. V lednu 2020 muži uložil nejprve za zabití 9,5 roku. Vrchní soud ale kvalifikaci změnil na vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem a trest zvýšil na 17,5 roku. Případ však vrátil na počátek Nejvyšší soud. Předloni v únoru krajský soud opět označil násilnou smrt muže za zabití a obžalovanému za to uložil trest devět let vězení. Vrchní soud v neveřejném zasedání případ krajskému soudu vrátil zpět s tím, že skutkový děj neodpovídal důkazům ve spise.

Po vrácení spisu a doplnění dokazování výslechem znalců soud předloni v srpnu vynesl třetí odsuzující rozsudek, kdy muže poslal za vraždu na 17 let do vězení; v listopadu 2021 jeho rozhodnutí potvrdil i vrchní soud. Do případu však již podruhé vstoupil Nejvyšší soud a vrátil jej opět na kraj. Zde soud před aktuálním rozsudkem doplnil dokazování výslechem psychologa a také znalce ohledně krevních stop, které zůstaly na místě.