Nový terminál a konec vlakové výluky do Blanska. Cestující na Brněnsku čekají od prosince změny

Do terminálu Nemocnice Bohunice budou jezdit autobusové linky 401, 402, 405 a 406. Dosud linky 401 a 402 končily na Labské, zbylé dvě na Mendlově náměstí. „Pro cestující z Popůvek a Bosonoh dojde k navýšení četnosti spojení do zastávky Nemocnice Bohunice a lepší provázanost intervalů linek 51, 401 a 402. Ve špičkách pracovních dnů bude interval 15 minut,“ řekl ředitel společnosti Kordis JMK Jiří Horský.

Druhý největší přestupní uzel

Novou tramvajovou linkou 8 se od nemocnice dostanou lidé za 15 minut k hlavnímu nádraží. Terminál bude po autobusovém nádraží na Zvonařce druhým největším přestupním uzlem pro regionální dopravu s přestupem na řadu linek MHD a předpokládá se, že denně jej využije sedm tisíc lidí.

Vlaková výluka z Brna do Blanska skončí v sobotu 10. prosince, o den později vyjedou vlaky po roce poprvé. Do 18. prosince však ještě bude nutné jezdit sníženou rychlostí, takže vlaky pojedou ještě podle výlukového jízdního řádu, některé nezastaví v Bílovicích a v Adamově zastávce.

Postupně také začnou jezdit na elektrizovaných tratích kolem Brna nové vlaky Moravia. „Zatím je k dispozici pět krátkých dvouvozových jednotek a uvidíme, jak rychle půjdou do provozu další,“ řekl Horský. Nejpozději mají být v provozu všechny na konci dubna.

Od 11. 12. změny v dopravě na jihu Moravy: nový přestupní terminál u FN Bohunice odbaví 7000 cestujících denně; návrat vlaků na trať Brno-Blansko - prvních 8 dní na zkoušku nižší rychlostí; kratší cestovní doba do Rájce-Jestřebí, Boskovic, Velkých Opatovic. @IDS_JMK pic.twitter.com/4AF5YBhgb1 — Barbora Telferová (@telferova) December 2, 2022

Vlaky budou jezdit častěji

K dispozici bude jednatřicet čtyřvozových a šest dvouvozových souprav. Díky nim bude možné například zavést ve všedních dnech půlhodinový interval do Brna-Chrlic, dříve to kvůli nedostatku obousměrných vratných souprav nešlo. Intervaly se zkrátí i na dalších tratích, hlavně o víkendech. Z Brna do Blanska a Rájce-Jestřebí se bude jezdit dvakrát více, tedy po půl hodině. Z Brna do Sokolnic se bude jezdit také dvakrát více, a to jednou za hodinu. A po půl hodině se bude jezdit o víkendu také z Brna až do Tišnova, dosud jezdily vlaky po půlhodině pouze do Kuřimi.

„Oproti roku 2016, kdy jsme vytvářeli nový koncept dopravy pro nově pořizované vlaky, je nárůst cestujících až třicetiprocentní,“ řekl Horský. Ve všední den bude na nejvytíženějších tratích, tedy mezi Brnem a Blanskem a Brnem a Tišnovem čtvrthodinový interval.

Další změnou bude od dubna, kdy budou k dispozici všechny nové vlaky, ukončení linky do Žďáru nad Sázavou už v Křižanově, protože vytížení za touto stanicí je výrazně menší než směrem k Brnu. Nové vlaky pojedou v ranní špičce také ze Šlapanic do Brna.

Úprav se dočká také spojení Brna s Boskovicemi a okolím. Nově se bude na lokálku ze Skalice nad Svitavou do Boskovic přestupovat z rychlíků či spěšných vlaků, čímž se zkrátí cestovní doba na 40 až 45 minut. Spojení také bude upravené tak, že z Brna se bude možné dostat až do Velkých Opatovic jednou za půl hodiny. A bude také možné jezdit přímým autobusem z Brna-Králova Pole až do Boskovic. Linka 301 z Brna se v Černé Hoře přečísluje na 250 a bude pokračovat do Boskovic.

Jízdní řády se budou měnit od 11. prosince i v brněnské MHD. Dopravní podnik je představí příští týden v úterý.