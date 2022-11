Na registraci v nové zubařské ordinaci v Hejnicích čekaly stovky lidí

Sehnat zubaře do města v podhůří Jizerských hor nebylo jednoduché. „Měli jsme stejný problém jako všude jinde. Sice říkají, že zubařů je dostatek, ale to neplatí pro periferie. Venkov je odříznutý od zájmu zubařů. I když jsme se bavili s absolventy, zda by nechtěli sem, že je tady vybavená ordinace, tak nechtěli. Raději chtějí dělat pod firmou a ve velkých městech,“ vysvětlil starosta.

To, že se stomatologům nabízí vybavená ordinace, je podle něj dnes už takřka standard. „Shánět zubaře do nevybavené ordinace je nereálné. To je to nejmenší, co se dá udělat. Dělají to ale všichni, takže si zubaři stejně mohou vybírat,“ řekl Demčák. Do vybavení ordinace podle něj v Hejnicích investovali milion korun.

Nejdřív místní, později obyvatelé okolních obcí

Provoz ordinace bude zajišťovat soukromá společnost, která bude podle starosty městu platit nájemné zhruba padesát korun za metr čtvereční za měsíc. Termín vstupní prohlídky si mohli nejprve, už před několika týdny, rezervovat obyvatelé Hejnic a poté i sousedních Lázní Libverda a Bílého Potoka pod Smrkem.

Podle Demčáka toho využilo zhruba patnáct set lidí, tedy asi polovina obyvatel těchto tří obcí. Zbývajících asi čtyři sta míst bylo dáno k dispozici lidem z dalších okolních obcí, termín si mohli rezervovat od rána. Podle hejnického starosty je na zájmu patrné, že zubařů je ve Frýdlantském výběžku nedostatek.

„Jsou tady snad čtyři, možná pět zubařů. Takže deset tisíc lidí je pokryto a dalších pět až sedm tisíc lidí má zubaře jinde. A pro ostatní je potřeba sedm až osm zubařů,“ odhadl. Situaci podle něj komplikuje, že nedávno skončil zubař v Černousích. „Byl to asi devadesátiletý pán, který i v tomto věku ordinoval od rána do večera každý den,“ dodal.