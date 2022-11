Stavbu další části dálnice D3 komplikuje bahnité podloží. Práce se zřejmě prodlouží zhruba o rok

„Podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by se dvanáctikilometrový úsek od Kaplice-Nádraží k Nažidlům měl začít stavět ve druhé polovině příštího roku. Naváže tak na úsek z Třebonína do Kaplice, který už je ve výstavbě,“ uvedla redaktorka ČT Edita Kadlecová.

Úsek u Nažidel by měl být nejkomplikovanější proto, že přípravu stavby ztěžuje bahnité podloží. Kvůli tomu by se měla stavba úseku přibližně o jeden rok prodloužit. „ŘSD chtělo ještě před začátkem stavby udělat geotechnický průzkum v úseku Kaplice-Nádraží–Nažidla, jenže s technikou a vrtnými soupravami se nemohlo dostat na pozemky pod budoucí dálnicí,“ upozornil redaktor ČT Martin Štěpánek.

Připomněl, že přístupové cesty se propadaly a silničáři je proto museli sanovat. „Příprava stavby tak bude mnohem náročnější, než se čekalo. Trasa vede údolími, kde jsou lesy a bažiny,“ doplnil redaktor.

Aby vše bylo doprozkoumané a zprojektované

„Tam, kde je to nejvíc nepřístupné, budou zrovna dvě největší mostní estakády. Zhotovitel dokumentace se obával, že když to navrhl předpokladem, nemusí předpoklad dopadnout dobře. Vycházeli jsme také z toho, že když jsme zhotovitele nechali dodělat průzkum, dopadlo to s tunelem tak, že se stavba podloužila o dva roky. Tomu jsme se chtěli vyhnout. Zhotoviteli jsme chtěli tohle všechno dát doprozkoumané a čistě zprojektované,“ řekla k průzkumu ŘSD ředitelka jeho českobudějovické pobočky Vladimíra Hrušková.

Šéfka regionální správy ŘSD dodala, že po Novém roce by se měl rozběhnout tendr na zhotovitele. „Uvidíme, jak nám poběží soutěže. Jsou v tom ohromné časové skluzy, můžou to být tři měsíce, ale také rok,“ upozornila s ohledem na zkušenosti.

Starosta Kaplice Radek Ježek připomněl, že dálnice je pro obyvatele obce i její vedení prioritou. Doufá, že se dvanáctikilometrový úsek stihne do čtyř let postavit, a to i přesto, že ŘSD nemá doposud vykoupené všechny potřebné pozemky. „Je to dlouho, co se o dálnici v tomto úseku mluví. Myslíme si, že teď, když už vidíme bagry takhle blízko, že k tomu opravdu dojde,“ poznamenal starosta.