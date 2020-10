Na D3 chybí odpočívadla. Doplácí na to řidiči kamionů

„Určitě by byla potřeba alespoň další dvě odpočívadla na trase, než dojedete k hranicím České republiky s Rakouskem,“ zdůraznil předseda Sdružení pro výstavbu D3 a D4 Pavel Eybert. Problém je podle něj způsobený hlavně tím, že příprava odpočívadel neprobíhala současně s přípravou výstavby dálnice.

Odpočívadla, která by měla být po obou stranách dálnice u Chotýčan na Českobudějovicku, se zatím nezačala stavět. „U Chotýčan na D3 předpokládáme zahájit výstavbu odpočívky v příštím roce. V tuto chvíli vybíráme zhotovitelskou firmu,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Další plánují postavit nedaleko Kaplice, kudy ale ještě dálnice nevede. Státní silničáři počítají s dokončením tohoto odpočívadla za čtyři roky.

Odpočívadla chybí hlavně řidičům kamionů

Jediné odpočívadlo na zatím hotových 70 kilometrech dálnice D3 stojí hned na jejím začátku, v Mezně u Tábora. Na parkovišti je 30 míst pro nákladní auta a kamiony. Právě jejich řidiči by potřebovali takových odpočívadel více. Musí si totiž plnit své povinné přestávky.

„Absolutní katastrofa. Měli by aspoň přemýšlet jako v Německu – každých deset kilometrů volné parkoviště,“ postěžoval si slovenský řidič kamionu Koloman Kotrík, který jezdí pravidelně do Německa. Vrací se opět přes České Budějovice a Tábor. „Ta půlhodina je na to, abych mohl někde zastavit, ale někdy se to ani nedá,“ dodal Kotrík.

Stavba dálnice D3 už trvá přes třicet let. Po dokončení by měla měřit 170 kilometrů.