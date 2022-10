168 hodin: Syn brněnského politika získal podezřele obecní byt

„Pane starosto, prosím vás, ukončete tuto ostudnou debatu, kde se zastupitelé pasují do role nějakého uličního výboru. Já se stydím, že tu vůbec sedím a že to musím poslouchat,“ řekla tamtéž členka bytové komise Karen Kylbergerová (za SPD).

Podle vedení radnice jsou podezření zbytečná. „To, co tady předvádíte, je čistě předvolební akce. Vy nějakou kauzu chcete a to je teda humus, pardon,“ řekl na jednání zastupitelstva ještě před komunálními volbami zastupitel Ivo Komárek (ODS).

Na podezřelé nakládání s městskými byty upozorňovali na zářijovém jednání zastupitelů Brna-střed opoziční zastupitelé. „Máme nějaké indicie, které nám přijdou podezřelé a že by tedy bylo dobré, kdyby se tomu městská část ještě věnovala,“ vysvětlila členka bytové komise Kristýna Fuchsová.

Nájemníkem Brna-střed se stal například Václav Brym, syn novopečeného zastupitele TOP 09 Martina Bryma. „Pan Brym, pokud vím dobře, žádal sám. Jeho bodové hodnocení podle toho stávajícího bodového systému, kde dostáváte body nejen za zaměstnání, ale i za to, jestli máte manžela, manželku nebo děti, bylo poměrně nízké. Přesto ten byt získal relativně brzy,“ řekl Oplatek.

V městské části je asi tisíc žadatelů s aspoň jednou žádostí. Tři stovky z nich jsou v těžké životní situaci. „Ten systém je vytvořený tak, že když se objeví důležitá osoba nebo osoba navázaná na některého ze zastupitelů, tak to není na překážku tomu, aby ta osoba dostala městský byt,“ potvrdil ředitel Transparency International Ondřej Kopečný.

„Kolegyně Fuchsová dokonce nejméně v jednom případě prokázala, že skutečně ten dopis, na základě kterého byl byt přidělený, byl vylhaný. Na to upozorňujeme dlouhodobě,“ řekl zastupitel Brna-střed David Oplatek (Zelení).

Výhodná privatizace

První Brymovu žádost projednala bytová komise loni v dubnu. Pak jich Václav Brym podal ještě sedm. Počet žádostí zvyšuje šanci. Na osmý pokus se zadařilo. V dubnu se nastěhoval do městského bytu v centru, Stavební 9. Už v červenci podal žádost o jeho směnu za městský byt v Údolní 21. Tento byt je určen k privatizaci.

„Tento dům Údolní 21 a 23 je specifický tím, že v rámci dvora toho domu jsou nějaké pozemkové vazby, které nejsou zcela vypořádány a na základě toho je tam složitější vlastnická struktura a pravděpodobně tento dům, až půjde do prodeje, tak byty se budou prodávat pod cenou obvyklou, takže z toho důvodu je to zajímavé, protože budou levnější,“ vysvětlila zastupitelka Brna-střed Monika Lukášová Spilková (Piráti).

„V okamžiku, kdy tam někdo bydlí, nebo nebydlí, takhle krátkou dobu a už začíná s tím bytem spekulovat, tak to podporuje otázku, jestli to rozhodnutí o přidělení bytu bylo na základě pravidel a jestli bylo všechno vyhodnoceno tak, jak mělo být,“ poznamenal Kopečný.

Nájemcem bytu v Údolní 21 je lektor angličtiny Matthew Blesson. „Je bývalým manželem neteře pana Bryma seniora a zároveň všichni tři, tedy Brym junior, Brym senior i pan Blesson, byli v roce 2018 na jedné společné kandidátce TOP 09,“ vysvětlil Oplatek.

Prázdný byt

Opoziční zastupitelé Oplatek a Fuchsová se na konci srpna vydali do obou bytů. Ve Stavební ulici, kde měl od ledna bydlet Václav Brym, je čekal úplně prázdný byt. A v Údolní, kde byl hlášený Matthew Blesson, a kam by se chtěl přestěhovat Václav Brym, jim otevřel Václav Brym. „To chování působí tak, že pan Brym neměl zájem v tom bytě bydlet, ale v podstatě se dostat výhodně k nemovitosti, která posléze bude nájemníkům nabídnuta k odkupu a ta cena nebude tržní, bude nižší, takže to bude vlastně velmi, velmi výhodná investice,“ řekl Kopečný.