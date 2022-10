V Praze se SPOLU a Piráti v jednáních zaměří na program, personální podmínky jdou zatím stranou

„Konstatovali jsme, že to je záležitost, podle které se na konci toho procesu bude rozhodovat krajské fórum Pirátů, které bude v konečném důsledku schvalovat vstup Pirátů do koalice. S tímto vědomím jsme se shodli na tom, že chceme postoupit dále,“ řekl Hřib.

Nechceme jednat o personáliích, ale o programu, řekl Svoboda

Svoboda uvedl, že sdělení o schválení krajským fórem zástupce SPOLU překvapilo. „Jednání je velmi obtížné, protože jejich (Pirátů) rozhodnutí jsou vázána na to, že až bude smlouva podepsána, tak si ji nechají schválit pirátským fórem, takže všechny dohody jsou jakoby na vodě,“ nastínil.

Dodal, že SPOLU od začátku nechce jednat o personáliích, ale o programu. Zástupci koalice podle něj v pondělí prezentovali Pirátům své priority, jako jsou doprava nebo bydlení. Podle Hřiba se v těchto otázkách víceméně shodli a o programu budou dále jednat.

Otázka podmínky Pirátů se tak prozatím odkládá, ale koalice SPOLU stále trvá na tom, že ji neakceptuje. „Naše představa o radě zůstává stále stejná a kolega Wolf do ní patří,“ prohlásil Svoboda. Wolf řekl, že je obžalován za hlasování v komisi podle svého svědomí a dnes by hlasoval stejně. „Kdyby se jednalo o jakýkoliv úmyslný trestný čin, tak by mě ani nenapadlo kandidovat,“ řekl a dodal, že kriminalizaci zastupitelů za hlasování podle svého svědomí a přesvědčení považuje za vážný problém.

Piráti odmítají také kumulaci funkcí

Piráti také považují za problém možnou kumulaci funkcí u členů rady, kde to podle Hřiba nicméně budou posuzovat individuálně. „Obecně princip, že lidé by měli na sto procent pracovat pro město, samozřejmě platí,“ sdělil.

Zástupci koalice SPOLU se ještě v pondělí večer sejdou s týmem hnutí ANO a v úterý s uskupením Praha sobě. To Piráti a STAN prosazují do koalice, ale SPOLU se k tomuto návrhu staví rezervovaně kvůli zachování poměru sil v radě odpovídajícímu výsledku voleb. „Zavrhujeme možnost, abychom proti sobě měli celek, který by měl více hlasů než my,“ řekl Svoboda.