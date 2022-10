Stavba úseku D11 z Jaroměře do Trutnova zřejmě nabere zpoždění. Kvůli odvolání proti územnímu rozhodnutí

Začátek stavby se zřejmě v termínu nestihne

V přípravě dálnice teď ŘSD pokračovat nesmí. Vykupovat pozemky smí až po vydání územního rozhodnutí. Úsek má začít stavět za dva roky, to se ale pravděpodobně nestihne. „Myslel jsem, že jsme nalezli shodu, že by mohl být ochoten stáhnout odvolání proti územnímu rozhodnutí. Bohužel tři týdny poté mi napsal jeho právník, že prostě nesouhlasí, že garance z naší strany není dostatečná na to, aby odvolání stáhnul,“ popsal Mátl.

Většinu požadavků z odvolání je investor ochotný zakreslit do projektu. Pomoc s dohodou nabízí Královéhradecký kraj. „Kraj může být garantem podobných závazků, které se buď objeví v memorandu, nebo kraj dohlédne na to, že to bude zapracováno i v projektové dokumentaci. To si myslím, že je naše mediátorská role,“ sdělil hejtman Martin Červíček (ODS).

O odvolání rozhodne krajský úřad možná už v nejbližších dnech, nyní čeká na stanovisko resortu životního prostředí. Příprava úseku od Trutnova k hranicím je dál. Územní rozhodnutí má a stát už vykoupil devadesát procent parcel. V prosinci vypíše tendr a stavět začne nejpozději koncem příštího roku.