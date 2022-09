Soud zastavil stíhání bývalých příslušníků StB obžalovaných z šikany disidentů při akci Asanace

Někdejší příslušníci StB podle obžaloby měli šikanovat člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Všichni čtyři poškození se následně na počátku osmdesátých let vystěhovali z Československa.

Obvodní soud uložil Karlu Hájkovi a Rudolfu Peltanovi podmíněné tresty. U Zbyňka Dudka a Jiřího Šimáka upustil od potrestání, protože již oba dva dříve dostali za týrání odpůrců komunistického režimu nepodmíněné tresty 3,5 roku vězení.

Odvolací Městský soud v Praze teď verdikt zrušil. „Trestnost činu je třeba posuzovat podle zákona, který byl platný v době, kdy byl skutek spáchán,“ uvedl předseda senátu Pavel Benda. Nelze podle něj použít zákon o protiprávnosti komunistického režimu, podle kterého by trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby promlčen nebyl. Novou normu lze totiž podle soudce aplikovat jen v případě, že je k pachatelům mírnější.

„Na mě to působí jako jakýsi hybrid, který jsem doposud nevstřebal,“ řekl státní zástupce Stanislav Potužník. Dodal, že si musí před rozhodnutím o dalším postupu prostudovat odůvodnění verdiktu. „V současné době, v roce 2018, zahajovat trestní stíhání je podle mě pozdě. Tudíž to rozhodnutí vítám a souhlasím s ním,“ reagoval Peltanův obhájce Jan Červenka.