Předvolební Hradec: město diskutuje o stavbě stadionu i ceně lávky přes Labe

Královéhradecké obecní volby před čtyřmi lety vyhrálo ANO a to také v zastupitelstvu vytvořilo vládní koalici spolu s občanskými demokraty a uskupením Změna pro Hradec a Zelení. Po odchodu Změny a Zelených se však koalice na podzim 2020 rozpadla a nová nevznikla; v devítičlenné radě zůstali po rozpadu koalice čtyři lidé z ODS, čtyři za ANO a jeden zástupce Změny pro Hradec.

Zamrzlá rekonstrukce

Témata, se kterými strany oslovují občany, se v některých případech v Hradci Králové diskutovala už v poslední předvolební kampani; to je případ rekonstrukce Velkého náměstí a zdevastované Benešovy třídy, kterou mnozí politici označovali za svou investiční prioritu už před čtyřmi lety, aniž by ovšem došlo k zásadnějšímu posunu.

Rekonstrukční projekt totiž blokuje stížnost na údajnou podjatost hradeckých úřadníků. Spor, který doplňuje spis o čtyřech tisících stranách, má posoudit úřad v Hořicích.

Výrazným městským tématem je také výstavba fotbalové arény s místy pro více než devět tisíc diváků. Práce na sportovišti začaly naplno letos v únoru a stavba by měla být hotová na konci června 2023. Proti původním plánům ovšem nabrala dvouměsíční skluz a zdražila o třiašedesát milionů; v současnosti se počítá s tím, že nová aréna v Hradci bude stát 631 milionů korun (bez daně).

Nákladná lávka

Prudký růst očekávaných nákladů poznamenal i další stavební projekt ve městě – lávku přes řeku Labe. Původní rozpočet počítal s 35 miliony, když loni stavba začala, dostala se cena na 160 milionů a v srpnu už se mluvilo bezmála o 170 milionech bez DPH. Opozice to koalici vyčítá, jde o cenu, za kterou by šel postavit dálniční most.

V problému veřejné výstavby se zrcadlí širší hradecká potíž – absence relevantního územního plánu. Ten aktuální pochází ze začátku milénia, koncipovaný byl na deset let a neodpovídá potřebám stavebního zákona ani města a jeho obyvatel. Inovovat je třeba plochy pro výstavbu bytů a domů, poptávka po bydlení stále přetrvává. Právě bydlení je ostatně téma, se kterým se voliče snaží oslovovat i kandidující subjekty.

Volit do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu se v Česku bude v pátek 23. a v sobotu 24. září.