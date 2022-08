Hradecká lávka pro pěší se zřejmě prodraží. Konečná cena by mohla dosáhnout 170 milionů

video Lávka přes Labe v Hradci by mohla stát skoro 170 milionů

Lávka přes Labe má být jedinečná, a to tvarem i technologií vysokopevnostního betonu. Nyní se však zdá, že bude jedinečná i svou cenou. „Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat. Tyto okolnosti mají za následek zvýšení ceny díla,“ píše se v návrhu, který byl předložen radě města.

Nejde však o vyšší ceny materiálů, ale o změny v projektu. Radní dodatek, který počítá s navýšením ceny o sedm a půl milionu korun, neschválili, návrh ale míří k zastupitelům. Pokud by oni návrh odsouhlasili, stála by lávka skoro 170 milionů. „To už jsme u solidního dálničního mostu. Tohle byla věc, kde jsme si moli tu stavbu odpustit a začít to řešit znovu, lépe a levněji,“ míní radní Adam Záruba (Změna pro Hradec).