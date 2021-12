Územní plány Hradce Králové nebo Brna zaostávají za potřebami měst

Aktualizovat územní plán je nutné v Jihomoravském kraji, a to zejména kvůli výstavbě dálnice směrem na Vídeň. Problémem je mimo jiné trasa silnice 43, která by od dálnice D1 měla vést přes Brno. Nesouhlas vyjadřují brněnské městské části i obce v okolí jihomoravské metropole, v minulosti musely tyto spory řešit soudy.

Nový územní plán by ale potřebovalo i samo Brno. Platí zde pravidla z roku 1994, který ani po aktualizacích a úpravách neodpovídá potřebám současného města. Nový plán by pomohl například k přeměně brownfieldů na bydlení. Dosud tyto plochy byly vyčleněny pro průmysl, ten se ale od devadesátých let z širšího centra přesunul na okraj do průmyslových zón. I nový územní plán se ale setkává s výtkami. Loni i letos k němu Brňané vznesli tisíce připomínek.

V Českých Budějovicích to zase vypadalo, že nový územní plán bude hotový do tří let. Zastupitelstvo města ale nyní schválilo zastavení prací. Budějovice chtějí, aby součástí územního plánu byla i studie týkající se velkého rozvoje východní části města, takzvané Smart Green City, zpracovatel to nepovažuje za správný postup. Další kroky by město mělo navrhnout na konci dubna.