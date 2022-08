Znalec dostal za posudek na aplikaci desinfekčního nástřiku v prostějovských školách pokutu

„O tom nemám informaci, že by vznikla nějaká škoda a že by se město chystalo nějakou škodu vymáhat. My jsme přesvědčeni, že to skutečně není škodlivé,“ řekla mluvčí Magistrátu města Prostějov Jana Gáborová.

Nástřik nechala radnice aplikovat loni o jarních prázdninách. Dostalo se na deset škol a školek z celkových třinácti. Další použití zastavila po stížnostech rodičů. „Byla to taková zbrklost, zvláště v případě dětí, kde kroky, které děláme, musíme několikrát zvažovat,“ řekl zástupce rodičů Jan Mochťák.

Chybí legislativa

Mezi karcinogeny patří oxid titaničitý od roku 2020. Jak rizikový je nástřik s jeho nanočásticemi, se experti dodnes neshodnou. „Oxid titaničitý může být karcinogen, ale jako prach. Tady je naprosto v minimálním množství a navíc to je v roztoku,“ vysvětlil soudní znalec Procházka.

Firma, která nástřik nabízí, se odmítla vyjádřit. Dřív argumentovala mimo jiné tím, že látka pevně drží na povrchu. Analýza lavic, kterou si nechala zpracovat sama radnice, ovšem prokázala opak.

„V momentě, kdy už to je na povrchu toho stolu, tak je to zaschlé. A to, co se uvolňuje, jsou pevné částice. Přece ty vlivy na zdraví nemusí být pouze na úrovni karcinogeneze, ale můžou být i na úrovni ovlivnění imunitního systému dětí,“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Jana Kukutschová. Podle odborníků chybí legislativa, která by použití takové látky jasně regulovala. Ve školách a školkách ji ale nedoporučují vůbec.