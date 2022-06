Policie obvinila čtyři muže z ovlivňování veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji

Muž z Brněnska si podle policejní mluvčí Soni Štětínské za ovlivnění zakázek říkal o částky v jednotkách procent z jejich hodnoty. „U zakázky finančně nejobjemnější se jednalo o neoprávněný prospěch téměř dvou milionů korun,“ uvedla. Muž se podle ní pokusil si takto vydělat šest milionů korun, přičemž více než tři miliony se mu i povedlo získat.

„Jako spolupachatele policisté obvinili tři muže ve věku 45, 47 a 48 let z Frýdecko-Místecka a Karvinska, kteří podle nich buď při řízeních dělali ‚křoví‘, nebo je právě jejich firmy vyhrávaly,“ sdělila Štětínská. Hlavní organizátor je ve vazbě, všem obviněným hrozí až osm let vězení. Jedna ze zakázek byla spolufinancována Evropskou unií, a věc proto dozoruje evropský pověřený žalobce.

O několik veřejných zakázek ve stavebních pracích se kriminalisté začali zajímat před rokem. „Analyzovali kromě jiného digitální zařízení a obecně elektronická data, zabývali se materiály listinnými i elektronickými, například z veřejných zdrojů, vyžadovali informace od osob, rovněž tak bankovních institucí a podobně,“ popsala Štětínská. I na zkušené kriminalisty to podle ní kladlo vysoké nároky, primárně na jejich erudovanost a preciznost.

Zakázky vyhrály předem vybrané společnosti

Kriminalisté podle mluvčí zadokumentovali, že muž z Brněnska z pozice administrátora nebo spřízněných společností, nabízejících služby ve veřejných zakázkách, účelově zužoval okruh firem, které se do veřejné soutěže mohly zapojit. Při jednání se zadavateli dělal vše pro to, aby se nepřihlásily společnosti, na něž by neměl vliv. Na schůzkách domlouval detaily výběrových řízení tak, aby vyhrály předem vybrané společnosti.

Ostatní tři muži se podle policie hlásili do výběrových řízení, ale s tím, že je vyhrát neměli ani nemohli. „Druhou variantou bylo, že tímto způsobem předmětná řízení vyhrávaly právě jejich firmy,“ uvedla Štětínská.

Osmatřicetiletého muže policie obvinila ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a podplacení, z poškození finančních zájmů Evropské unie a přijetí úplatku. Ostatní muži jsou obviněni jako spolupachatelé.

Kriminalisté zajistili kromě jiného množství listinných materiálů, výpočetní techniku a téměř tři miliony korun v hotovosti. „Odborné zkoumání zajištěných věcí je nyní v rukou specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertiz a odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství,“ uvedla mluvčí. Není podle ní vyloučeno, že se trestní stíhání ještě rozšíří.