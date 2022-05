Ústecký soud uložil souhrnný dvouletý trest vězení Slovákovi z dokumentu V síti

Muž podle obžaloby od 3. listopadu 2020 do 10. listopadu 2020 prostřednictvím Facebooku kontaktoval ženu, která se v konverzaci s ním vydávala za dvanáctiletou dívku. Ve skutečnosti jí tehdy bylo pětadvacet let.

Hazucha chtěl, aby mu poslala své obnažené fotografie, přičemž on jí opakovaně zaslal fotografii svého obnaženého ztopořeného penisu. „Expresivně jí popisoval sexuální styk a dotazoval se, zda by ho s ním chtěla zkusit, přičemž plánoval s dívkou setkání, které hodlá uskutečnit, jakmile vydělá peníze na cestu do Ústí nad Labem,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Zdeňka Pavelková.

Hrozilo mu až pět let vězení

Během konverzace Hazucha podle soudu zavazoval dívku mlčením, plánoval s ní podrobnosti ohledně setkání, popisoval jí sexuální praktiky, včetně sexu ve třech, a dívce říkal, že ji miluje. O tom, že se s dotyčnou chce vážně setkat a chce s ní mít sex, ji ujišťoval 9. listopadu. Následně žena vše oznámila policii.

„Jednání se dopustil v úmyslu uspokojit svůj sexuální pud na osobě, o níž se domníval, že jí je méně než patnáct let, přičemž jím navrhované praktiky nebyly odpovídající jejímu věku,“ uvedla Pavelková. Za skutky muži hrozilo až pět let vězení.