Policie navrhuje obžalovat partnery z dokumentu V síti. Chtěli mít sex s dívkou mladší 15 let

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování dvojice, která chtěla v dokumentu V síti odvézt dívku na víkend z Prahy a mít s ní sex ve třech. A to v přesvědčení, že jí ještě nebylo 15 let. Policisté navrhují muže a ženu obžalovat z navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a svádění k pohlavnímu styku. Informaci ČT potvrdila Obvodní státní zástupkyně pro Prahu 7 Jiřina Fronková. Obvinění se týká i činů, které přímo nesouvisí s dokumentem. V případě obžaloby by jim hrozilo až pět let vězení.