Policie chce poslat před soud predátora Sneekyho z dokumentu V síti. Hrozí mu až 12 let vězení

Kriminalisté uzavřeli vyšetřování muže s přezdívkou Sneeky, který jako jeden ze sexuálních predátorů vystupoval v dokumentu V síti. Navrhují podání obžaloby. Na dotaz ČT to uvedl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Muž z dokumentu posílal herečce v přestrojení za dvanáctiletou dívku zoofilní porno, nutil ji prodávat se na sítích a vyhrožoval jí znásilněním. Za to mu podle policie hrozí až dvanáct let vězení.