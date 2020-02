Tisíce lovců mladých dívek uvízly V síti. Často jen nemají partnerku, líčí tvůrci dokumentu

Muži po dívkách vyžadovali citlivé fotografie, schůzky či společnou masturbaci. Autoři dokumentu zdůrazňují, že predátoři na sociálních sítích nejsou pedofilové. „To je diagnóza, která popisuje nastavení sexuality. Ale to nikoho automaticky nedisponuje k tomu, aby se člověk dopustil deliktu, to je vždycky věc rozhodnutí,“ uvedla sexuoložka z Národního ústavu duševního zdraví Renáta Androvičová.

Zapojila se i maskérka. „Vypadá to, že nemáme žádný make-up, ale ve skutečnosti to byla práce maskérky, která nás maskovala denně hodinu a půl. Dospívající dívky se jinak prokrvují v obličeji, jinde se červenají, mají jiné rysy,“ popsala Těžká.

To je podle ní důležité v kontextu filmu: většina predátorů byli „normální“ lidé. „My víme, že zhruba pět procent těch mužů byli pedofilové, kteří mají diagnózu. Třicet procent mužů má zase diagnózu psychosexuální infantility, dále tam jsou exhibicionisté a muži s patosexuální agresí. Ale šedesát procent jsou muži, kteří by nezískali žádnou diagnózu a běžně preferují dospělou partnerku,“ zdůraznila Androvičová.

„Ale z různých důvodů se může stát, že když není dospělá partnerka k dispozici, tak se rozhodnou pro náhradní objekt, třeba dospívající dívku. Z několika mužů během natáčení vypadlo, že jsou dlouhodobě sami a jediná jejich možnost realizace sexuality je pornografie,“ dodala sexuoložka.

Je to i směšné, lákají herečky do kina

Herečky varují, že film může být šokující. „Když chcete bojovat se zlem, měli byste ho poznat,“ apeluje však Anežka Pithartová.

„Ve filmu jsou i komické scény, kdy se směje celé kino. Někdy ti muži komunikují tak vtipně a absurdně, že si člověk uleví smíchem,“ dodala Tereza Těžká. „Mně třeba přišlo směšné, když se na schůzce muž, který už objednával Uber, vyděsil, když jsem se z legrace zeptala, jestli by mi koupil víno. To se vyděsil, že mi není osmnáct, že to nejde, že by to byl průšvih.“

Dokument V síti se začne od 27. února promítat ve dvou verzích: vedle „normální“, přístupné od patnácti let, vznikla i sestříhaná podoba pro diváky starší dvanácti let.