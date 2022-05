Vliv těžby v Turówu není zanedbatelný, limity však zásadně překračovány nejsou, ukázalo měření

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně.

Poprvé má kraj ucelená data měření

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) má kraj poprvé k dispozici ucelená data měření. „I díky tomu česko-polskému jednání jsme nejenom přesvědčili polský stát k nějakému závazku, ale také český stát k tomu, že se poprvé v historii těžby v příhraničním regionu provádí kontinuální měření. Obyvatelé v lokalitě tak budou mít přesné zprávy o tom, jak se situace vyvíjí,“ řekl Půta.

Smlouva navíc v případě překročení umožňuje české straně vymáhat po PGE a Polsku dodržování limitů, případně lidem domáhat se náhrady škody u soudů.

S přibližováním těžby k české hranici se bude vliv na obyvatele na české straně zvyšovat, dopady hluku a prachu by měl snížit ochranný val, k jehož vybudování se polská strana zavázala ve smlouvě o kompenzacích, kterou letos na začátku února Česko a Polsko podepsaly. „Zatím čekáme na přesnější projektovou dokumentaci toho valu, hotový by měl být do roka od podpisu smlouvy,“ řekl Židek. Val by měl být osázen zelení, aby tlumil nejen hluk, ale zachytával i prach z dolu.