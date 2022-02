Staré šachty způsobily propad silnice u Hostomic na Bílinsku, sondy zjistí stav podloží

Odborná firma tento týden začala s vrty. Sondami chce zjistit, jaké je geologické podloží pod komunikací. „Následně bude probíhat injektáž a oprava propadu,“ uvedl vedoucí úseku správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Vít Plechatý.

Průzkum i sanaci propadlé vozovky hradí ministerstvo pro místní rozvoj. „Česká geologická služba provedla šetření a zjistila, že jde o projev starého důlního díla,“ sdělila mluvčí resortu Dominika Pospíšilová.

Sanace starých důlních děl spadá do gesce ministerstva životního prostředí. Poškození komunikace u Hostomic způsobil právě propad staré šachty. „Nacházíme se na poddolovaném území, takže se to tu bohužel vyskytuje,“ komentoval Plechatý.

Sesuv podloží – další následek důlní činnosti

Staré důlní dílo pravděpodobně může i za sesuv podloží v roce 2018 v místě, které se od propadlé komunikace nachází asi sto metrů. „Celé to pokleslo kaskádovitě, postupně odspodu v různých stupních,“ řekl už dříve geolog ze společnosti AZ Conzult Karel Pichl.

I v tomto případě bude vozovku sanovat ministerstvo životního prostředí, které si nyní ještě dělá průzkum podloží. Samotnou sanaci by mělo připravit až po skončení průzkumu. Práce by měly skončit do konce příštího roku. Oprava propadlé silnice u Hostomic má však být hotová už letos na jaře.