Zchátralá opavská textilka Karnola je útočištěm bezdomovců. Sousedé si stěžují na neustálé problémy

Areál už zhruba dvacet let patří podnikateli Františku Peringerovi, který žije ve Velké Británii. Tvrdí, že se opakovaně Karnolu snaží zabezpečit, ale vandalové opakovaně rozebírají plot. Proto zatím nedostal pokutu za to, že areál nehlídá.

Tkací stroje v textilce Karnola utichly před dvaceti lety. V poslední době z rozpadajícího se areálu zní hluk, hádky a často v něm hoří. „Je to dost drsné, když se třeba ve čtyři ráno probudíte a vidíte plameny. Myslím, že to ohrožuje obyvatele, protože mohou chytnout i některé vedlejší domy,“ obává se žena ze sousední budovy.

Město by chtělo v areálu prozatímní kluziště

Zabezpečení areálu bylo také jedním z témat, které Peringer řešil s primátorem města. Ten se ale k jednání vyjádřit nechtěl. „S panem majitelem jsem se domluvil, že bude dělat bezpečnostní opatření, opraví vstup a plot tak, aby k tomu nedocházelo, znova udělá zajištění budovy. A my zesílíme dohled městské policie,“ konstatuje primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

Lidé ze sousedství jsou už ze situace zoufalí. „Zvažuju, že se odstěhuju nebo že zkusím sesbírat podpisy lidí, co bydlí kolem. Že bychom zkusili stížnost poslat i ombudsmanovi,“ nastiňuje jedna z místních obyvatelek. Primátor slibuje, že do budoucna areál lépe zabezpečí. Pokud s majitelem doladí podmínky, od jara by tam chtěl umístit kluziště – do doby, než se opraví zimní stadion.