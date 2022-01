Na jihozápadě Čech hrozí extrémní nebezpečí povodní. Výstraha platí i pro podhůří Krkonoš a Jeseníků

Během úterka by se podle meteorologů měly výrazně zvednou hladiny Vydry, Křemelné, horní Otavy a přítoků do nádrže Lipno. „Vodní stavy by měly kulminovat v noci z úterý na středu nad prvním stupněm povodňové aktivity, místy nad druhým stupněm. Na Vydře, Křemelné a Otavě po Sušici hrozí mírné překročení třetího stupně povodňové aktivity,“ uvedli meteorologové. V povodí horní Mže, Radbuzy a Úhlavy by mohl být v úterý dosažen první povodňový stupeň.