Přemnožení divočáci v Ústí nad Labem stále trápí zahrádkáře i obyvatele sídlišť

Každý rok řeší zahrádkáři nejen ze Severní Terasy stejný problém: přemnožená divoká prasata. Vracejí se v pravidelných intervalech už více než pět let. „My si pořád opravujeme ploty, dáváme to dohromady a pak se vrátíme a zase tady je někde díra, zoraná celá zahrada a už se bojíme sem i jít, jestli tady zase bude spoušť,“ řekl jeden ze zahrádkářů. Prasata podle něj chodí do kolonie od podzimu do jara. „Nejhorší to je v zimě, pořád je něco láká,“ podotkl Ústečan. Míní, že může jít o zbytky spadaného ovoce nebo ořechů. „Oni zryjí všechno, kompletně celý pozemek,“ dodal.

Divočáci netrápí pouze zahrádkáře, ale i obyvatele ústeckých sídlišť. „Lidé nám telefonují téměř každý den a informují nás o výskytu divokých prasat,“ řekl zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný. Problémy jsou podle něj hlavně v Krásném Březně, na Bukově, ve Všebořicích na Severní Terase a na Střekově. Kromě odstřelů prasat jsou na území města rozmístěny také záchytné klece, letos se do nich chytilo na šedesát prasat, která myslivci následně zastřelili.