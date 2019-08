Myslivci vyhání divočáky z ústeckého sídliště. A varují: Prasata už někdy ve městech přímo bydlí

Divoká prasata přestala některá sídliště jen navštěvovat, ale usídlila se tam. Na jejich přítomnost si stěžují například lidé na sídlišti v Ústí nad Labem, a ve čtrvtek se proto myslivci ve spolupráci se strážníky a policisty snaží zvířata vyhnat.

„Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna zvěř vyhání z úkrytů, druhá se je pokusí na určených místech odlovit,“ plánoval předseda mysliveckého spolku Diana Roman Jansta. Podle něj se na sídlišti pohybuje okolo třiceti kusů zvěře.

Strážníci a policisté myslivcům pomáhají proto, aby varovali místní obyvatele i řidiče. Ti by měli být při pohybu na sídlišti dopoledne opatrní pro případ, že by jim některý z divočáků vběhl před kola.

Po poledni by akce myslivců měla skončit. Do jedenácté hodiny se jim ale nepodařilo žádné ze zvířat odlovit a ani vidět. „Záleží to na štěstí,“ shrnul Jansta. Podle myslivců se možná zvířata na sídlišti skutečně nachází, jsou ale schovaná v podrostu, který je zatím dokáže skrýt. Teprve v říjnu a listopadu bývá hon prasat zpravidla úspěšnější. Kvůli výskytu afrického moru ale dnes mohou myslivci lovit divočáky po celý rok.

Dejte o sobě vědět, nabádají myslivci

Divočáky přitahuje na městech dostatek potravy, například zbytky jídla u popelnic. „Divoká prasata jsou poměrně chytrá zvířata, jdou tam, kde je potrava dostupná. Na sídlištích je navíc dost úkrytů na to, aby tam zvířata mohla být celý den,“ upozornil Jansta.

Zvířata mohou představovat pro člověka riziko. Podle Jansty by se proto lidé měli divokým prasatům vyhýbat, případně jim nebránit v pohybu. „A být hluční. Dřív platilo, že se zvířata na základě hluku rozhodla utéct, dnes už tolik nereagují. Ale pořád je lepší, když o lidech ví,“ doporučil Jansta.

Myslivci loví nejčastěji v honitbách, kterých je v Česku asi 5800. V roce 2017 odlovili myslivci 229 182 divokých prasat.