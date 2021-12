V Německu platí zákaz prodeje zábavní pyrotechniky. Za dovoz z Česka hrozí přísné tresty

„Ruce pryč od zakázaných ohňostrojů“, varují každý rok plakáty na hranicích Německa a České republiky. Letos jsou kontroly ještě přísnější. „Prodej pyrotechniky je letos v Německu zakázaný. V rámci pandemického zákona to nařídila federální vláda,“ řekl Reinhard Maschewski z tiskového oddělení spolkové policie.

Češi převáželi přes padesát kilo petard

Minulý týden na Pomezí policie zabavila čtyřem mužům z Bádenska-Württemberska 55 kilogramů zábavní pyrotechniky, kterou nakoupili v Česku. Před vánočními svátky policie zadržela na nádraží v Schirndingu muže s téměř osmi kilogramy rachejtlí a petard, které převážel ve vlaku z Chebu. „Dovoz pyrotechniky přes české hranice do Německa je trestný. Může za to být trest odnětí svobody až na tři roky nebo pokuta až do pěti tisíc euro,“ poznamenal Maschewski.

Nakoupit dělobuchy na oslavy začátku nového roku nebylo v Německu možné ani loni. Tehdy se Merkelová se zemskými premiéry nejprve dohodla na omezení míst, kde bude možné pyrotechniku odpalovat, nakonec ale země prodej zcela zapověděla.

Celoroční regulace prodeje

Německo dostupnost zábavní pyrotechniky reguluje celoročně. Prodej kategorie F2, což jsou běžné rachejtle a dělobuchy, je povolen jen těsně před koncem roku. Odpalování této kategorie je možné jen o silvestru a na Nový rok, v jiné dny je nutné povolení příslušné obce. Bezproblémová je kategorie F1, ve které jsou bouchací kuličky a prskavky. Jediným omezením v zábavě je minimální věk 12 let. Vyšší kategorie F3 a F4 pak vždy vyžadují zvláštní povolení.