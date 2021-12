V Kolovči a Ostrově museli zrušit obecní referenda. V nouzovému stavu se konat nemohou

Historicky první referendum v Ostrově na Karlovarsku bylo naplánováno na 10. prosince. Místní obyvatelé měli rozhodnout o změně územního plánu v bývalém areálu Škoda Ostrov. Výrobní a skladovací haly by měly vzniknout u silnice z Ostrova směrem do Jáchymova.

Ve veřejném hlasování měli občané města rozhodnout o změně výšky jedné z hal. Ta má stavební povolení na patnáct metrů, kvůli zvažované změně technologií chce investor zvýšit budovanou halu o sedm a půl metru proti původnímu projektu.

Někteří místní si stěžují na nedostatečnou informovanost ze strany města. „Všichni mají nějaké všeobecné povědomí o tom, že tady budou haly, ale nevíme, že budou tak veliké,“ řekl člen iniciativy Ostrov, můj domov Jiří Netrh. „Já nevím, proč by ta hala měla být vyšší. Popravdě řečeno argument, že vyšší hala znamená větší počet pracovních pozic, je v tuto chvíli argument lichý,“ dodala Andrea Hucmanová ze stejného uskupení.

Vyšší budova pro efektivnější skladování

„Žádáme o možnost zvýšení zástavby v tom území tak, abychom dokázali soutěžit o nejmodernější provozy,“ vysvětlil generální ředitel Panattoni Europe Pavel Sovička. Většina firem chce podle něj efektivně skladovat nebo chce vyrábět a potřebuje vícepatrovou budovu. „Tak v tu chvíli je potřeba jít do vyšších výšek, než se původně uvažovalo,“ dodal. Pokud by obyvatelé podle něj hlasovali proti změně výšky, developerská firma by pokračovala ve výstavbě podle původního záměru.

Obyvatelé se také obávají výrazného nárůstu dopravy ve městě. „Společnost Panattoni garantuje, že ta doprava nebude vyšší, že navýšení haly nebude mít vliv na objem převáženého materiálu,“ řekl místostarosta města Ostrov Marek Poledníček (KDU-ČSL).

Nová referenda do 90 dnů po nouzovém stavu

Druhé referendum se mělo konat v Kolovči na Domažlicku. Místní měli rozhodnout o výstavbě větrné elektrárny. Stavba by obecnímu rozpočtu přinesla desítky milionů korun. Někteří občané se ale obávají hluku a změny vzhledu okolní krajiny. Vedení Kolovče chce referendum vyhlásit co nejdříve.

O novém termínu musí rozhodnout zastupitelstva obcí tak, aby se veřejné hlasování konalo do devadesáti dnů po skončení nouzového stavu. Ten vláda vyhlásila od 26. listopadu na třicet dnů.