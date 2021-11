Sokolov chce o polovinu zvětšit městský hřbitov. Zbývá tam posledních 30 hrobových míst

Kvůli vysokým nákladům rozdělila radnice úpravy hřbitova do tří etap. V první etapě, která by měla začít příští rok, chce připravit nová hrobová místa. Na hřbitově totiž podle vedení města zbývá posledních 30 míst na uložení ostatků do země. Město plánuje příští rok také pokácet poškozené stromy, které ohrožují návštěvníky.

Radnice má v plánu označit a upravit i území, kde se nachází starý německý hřbitov a kam v 50. letech najely buldozery a území zničily, řekla starostka. Kromě německých hrobů se vedle současného hřbitova nachází i bývalý židovský hřbitov a pozůstatky masového hrobu žen z koncentračního tábora z nedaleké Svatavy. Město chce místa zahrnout do rozšířeného oploceného areálu a vytvořit jim nové pietní místo.

Parkoviště je dnes přetížené

Záměrem města je vytvořit ze současného hřbitova důstojné pietní místo. V plánu je nové posezení, vodní prvky, altánek či vyhlídka. Do budoucna by měla být opravena také nynější kolumbária. Počítá se i s úpravou parkoviště, které je obzvlášť při smutečních obřadech nebo na Dušičky přetížené.

Na hřbitově nechalo město před rokem opravit obřadní síň. Obnova interiéru, včetně katafalku a nového ozvučení, a veřejně přístupného zázemí vyšla na 1,7 milionu korun.