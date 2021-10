Skončila výstava Sluneční králové, v Národním muzeu ji zájemci mohli navštívit téměř rok

V úterních podvečerních hodinách opustil budovu Národního muzea poslední balík se vzácnými nálezy. Na přesun papírových svitků, nádob na orgány z mumifikovaných těl i 3D projekce z hrobek dohlížela policie, tým kurátorů z Egypta i Česka i restauratéři. Téměř deset tun exponátu potom putuje ve dvou kamionech do svých cílových destinací. Jedna část se vrací do sbírek v Německu, ta druhá poletí do muzeí v Gíze a Káhiře v Egyptě.

Na výstavě mohli návštěvníci shlédnout i jeden velmi vzácný předmět - téměř čtyři a půl tisíce let starý obličejový fragment sochy vezíra Ptahšepsese. „Ten tady ve výstavě symbolizuje počátky československého působení v Abúsíru, protože právě tato hrobka byla vybrána jako první místo, kde československý tým začal pracovat,“ říká egyptolog a kurátor Národního muzea v Praze Pavel Onderka.

Začátek expozice zpozdila první vlna pandemie. Návštěvníkům se tak poprvé otevřela na konci srpna 2020. Další vlna restrikcí pak muzeum na tři měsíce uzavřela. Vedení se podařilo vyjednat s egyptskou stranou prodloužení o čtyři měsíce.