V Českých Budějovicích se uzavře podchod u nádraží, na vině je nepořádek i technický stav

V podchodě mezi vlakovým a autobusovým nádražím se na zemi povalují odpadky. Zloději a vandalové vylomili dveře a ukradli odtokové mříže. Někteří lidé se tam bojí. „Je to tmavé, je to cítit močí, jsou tu různá individua,“ řekla obyvatelka Českých Budějovic Rudolfová. Právě špína, tma a silný zápach jsou věci, které lidi odpuzují.

Umělci chtěli, aby v místě vznikla galerie, ani graffiti prostor na dlouho nevylepšily a lidé raději volí kratší, ale nebezpečnější cestu přes silnici. „Já si myslím, že by se měly víc investovat peníze do toho, aby byl podchod funkční, než tady dělat síť přechodů,“ míní jihočeský koordinátor BESIP Václav Kovář.

„Úklid tady provádíme dvakrát týdně. Z našeho pohledu byl dostatečný, bohužel ta situace se zhoršuje a je to jeden z důvodů, proč budeme chtít uzavřít tyto prostory,“ uvedl jednatel Správ domů České Budějovice Jan Šindelář. Důvodem je i špatný technický stav. Do podchodu zatéká a voda poškodila elektroinstalaci. Město nyní čeká na statický posudek. Nájemce se o podchod dlouho nestaral. Do správy města přešel v loňském roce.