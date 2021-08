České Budějovice mají problém s elektrokoloběžkami. Vadí parkování i jízda po chodníku

Spolčnost Lime uvádí, že přímo v Českých Budějovicích má partnery, kteří by měli špatně zaparkované elektrokoloběžky přesunout na místa k tomu určená. Přesto se však stále objevují tam, kde nemají co dělat, například před vjezdem do garáží.

„Před spuštěním služby se vždy s městem snažíme najít dohodu a v dalších dnech proběhnou další jednání o tom, jakým způsobem nastavit službu, aby vyhovovala obyvatelům, vedení města, ale i uživatelům sdílené elektrické mikromobility,“ odpověděl na dotaz ČT Václav Petr ze společnosti.

Magistrát: Nikdo s námi nejedná

Komunikaci s firmou však vidí českobudějovický magistrát jinak. „Pouze mailem pošle (společnost Lime) seznam míst, která hodlá využívat. Tady samozřejmě nelze mluvit o nějakém projednání,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Petr Holický (ANO).

Dalším problémem jsou i dopravní přestupky, uživatelé elektrokoloběžek totiž často jezdí po chodnících. Tyto problémy se ale objevují i v dalších městech, kde je možné využívat sdílené elektrokoloběžky, například v Praze, Ostravě nebo Olomouci. Do Českých Budějovic teď míří už druhá firma, která bude provozovat stejnou službu.