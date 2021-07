Zájem o elektrokola a koloběžky roste, přibývá ale i těžkých úrazů

Například policie v Uherském Hradišti nedávno řešila případ dvou dívek, které nedaly přednost autu. Ani jedna neměla ochranné pomůcky, obě skončily s velmi vážným zraněním v nemocnici. To, že takových pacientů přibývá, potvrzují i lékaři. Podle nich téměř polovina úrazů na elektrokoloběžce končí v nemocnici, z toho víc než třetinu musí řešit náročnou operací.

„Jsou typické svým charakterem. To je v podstatě poranění hlavy s poraněním mozku, obličejového skeletu, horní končetiny v oblasti zápěstí a velmi vážné poranění v oblasti kolenního kloubu,“ popsal primář chirurgického oddělení Nemocnice Uherské Hradiště Martin Skládal. Na svém oddělení má teď dva takové pacienty.

Přibylo i zraněných starších lidí

Enormní nárůst zraněných na elektrokolech a elektrokoloběžkách zaznamenali i v ostravské nemocnici. Za zajímavé považuje primář oddělení chirurgie a úrazové chirurgie Městské nemocnice Ostrava Tomáš Mrázek, že s těmito úrazy se lékaři nesetkávají jen u mladší generace. „Je to zajímavé, protože člověk by očekával, že tyto dopravní prostředky budou doménou lidí do čtyřiceti let, ale tak to není. I šedesátiletí či pětapadesátiletí lidé jsou aktivní, jakoby se jim otevřel nový obzor,“ řekl.

Elektrický pohon navíc podle něj pomáhá dohnat to, co člověk sám neušlape. Je to ale nebezpečné. „Vždy to má dvě strany mince a člověk si musí uvědomit, že pokud vyjede rychle do kopce, tak potom stejně rychle jede z kopce. Lidé přitom do té doby nejezdili třeba na kole nebo koloběžkách a najednou mají v ruce sílu, která se může obrátit proti nim,“ vysvětlil Mrázek. Na elektrokoloběžkách jejich uživatelé dokážou jet rychlostí až 25 kilometrů za hodinu. Právě kvůli vysoké rychlosti se takové poranění blíží dopravním úrazům.