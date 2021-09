Muž obviněný z požáru v Bohumíně, kde zahynulo 11 lidí, přijal nabídku žalobce na doživotní trest

Neveřejné jednání v budově soudu pokračuje. Dohodu o vině a trestu mezi obviněným a žalobcem bude muset potvrdit soud. Někteří pozůstalí po jedenácti obětech loňského srpnového úmyslně založeného požáru s uzavřením dohody už dřív nesouhlasili. Podle nich by pětapadesátiletý muž měl stanout před soudem.

„Proč to udělal? O to se mi jedná! Proč upálil nevinné lidi,“ ptal se po příchodu k soudu šedesátiletý Milan Bernat. Při požáru přišel o jedenáctiletou vnučku, syna a jeho přítelkyni. „Stále nás to trápí,“ dodal.