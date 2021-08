Stavba D3 nabírá zpoždění. Komise navrhla vyloučení firmy Metrostav Infrastructure z tendru

Dálnice D3 by měla až k rakouským hranicím vést podle současných předpokladů do roku 2025. Jenže stále chybí středočeský úsek silnice, který by se měl začít stavět ve stejném roce, tedy v roce 2025. Navíc se tak stane pouze v případě, že nenastanou žádné komplikace.

Komplikace kvůli stavbě tunelu

Zpoždění ale nabrala i další stavba u Českých Budějovic. Jedná se o kilometr dlouhý dálniční tunel. Naplno se rozjíždí až v těchto dnech, silničáři totiž museli změnit technologii kvůli agresivní spodní vodě. Podle redaktora ČT Martina Donáta tak budou tubus zapouštět do země.

Lidé z okolí stavby proto musí počítat s řadou omezení. Například obyvatele Dobré Vody a okolí odřízla uzavírka silnice, která vede až do centra krajského města. Řidiči tak musí volit cestu po Ledenické ulici, kde se očekávají problémy v dopravě.

Kompletní obchvat Českých Budějovic by měl být dokončen v roce 2024. Některé jeho části by se však mohly zprovoznit už o rok dříve.