Se školním rokem začne stavba druhé etapy obchvatu Mělníka, uzavře část Nádražní ulice

Uzavírka Nádražní ulice bude v úseku od křižovatky u supermarketu Eva až po vjezd ke sportovní hale Bios, k plaveckému stadionu. „Tato uzavírka bude platit zhruba do začátku prosince, kdy bude Řípská a Nádražní ulice zprovozněna asi do začátku března příštího roku. Pak se bude uzavírka opakovat,“ popsala Walterová.

Druhá etapa obchvatu Mělníka povede od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně. Jedná se o více než patnáct set metrů dlouhý úsek. Cena stavby činí podle smlouvy téměř 384 milionů korun bez DPH, její součástí je i řada přeložek, jeden most, tři kruhové objezdy a protihlukové stěny.

První etapa obchvatu Mělníka byla dokončena v roce 2016, celkem jsou naplánované čtyři etapy. Spočívají mimo jiné v přeložení silnic první třídy číslo 9 a 16, které procházejí městem. Po dokončení prací by provoz měl být plynulejší, bezpečnější a město by mělo zatěžovat méně emisí. Plně funkční obchvat by měl být dlouhý téměř pět kilometrů.