Mělnický obchvat dostává pevnější rysy, ŘSD vypsalo soutěž

Příprava stavby mělnického obchvatu se protáhla déle než na deset let. Vše se zaseklo na stavebním povolení, které muselo sehnat město. „Problémy byly s nabytím pozemků od stávajících vlastníků,“ přiblížil mělnický starosta Ctirad Mikeš (ČSSD). Hlavní problém podle něj byl s pozemky německé developerské firmy Trei real. „Nekomunikovala s městem ani ŘSD,“ uvedl starosta. Nakonec museli silničáři pozměnit projekt, aby se problematickým pozemkům vyhnul.

Na základě toho došlo k drobné úpravě projektu, aby se obchvat nedotýkal pozemků, které se městu nedařilo získat. Podle starosty Mikeše postačilo posunout plánovanou silnici zhruba o metr.

Mělník chce odvést auta z průtahu již léta, protože příliš hlučí. „Hladina hluku přesahuje 80 decibelů,“ upřesnil Ctirad Mikeš. V první fázi vznikne nové spojení Mladoboleslavské a Pražské ulice v trase bývalé cukrovarské vlečky. Tato část obchvatu ulehčí přetížené dopravě v Italské a Cukrovarské ulici.

Celá stavba mělnického obchvatu bude mít čtyři etapy. První má být hotová v příštím roce, není ale jasné, kdy navážou další. Mělnický starosta nevyloučil, že by se stavba zpožděná již deset let mohla nadále vléct a celá být hotová třeba až za dalších deset let. Hlavním problémem jsou podle něj peníze.