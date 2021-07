Přeshraniční silnice mezi Hranicemi a Bad Elsterem za dvě stě milionů je dokončená

Původní přeshraniční silnice fungovala v ašském výběžku do poloviny 20. století, poté byla z politických důvodů uzavřena. Otevřena byla opět po vstupu České republiky do schengenského prostoru jen pro auta do 3,5 tuny.

„Jedná se o úsek 3,7 kilometru, skládá se ze tří navzájem propojených rekonstrukcí. Nejprve začala rekonstrukce Krajské správy a údržby silnic, v délce asi 700 metrů, poté realizovalo opravu silnice město Hranice a poslední úsek realizovalo město Bad Elster,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Karlovarského kraje Jiří Šlachta.

Stavba byla zahájena v březnu 2018. Nejprve se opravil úsek silnice III/2172 ze strany KSÚS, který byl dokončen téhož roku. Rekonstrukce pokračovala ze strany města Hranice v roce 2019, německá část byla dokončena na konci minulého roku. Podle Šlachty se letos dokončují drobné vady na vozovce.

Současně s opravou silnice byly vybudovány chodníky, parkovací stání, veřejné osvětlení či kanalizace. Zaplatilo je město Hranice, investice činila 35 milionů korun.