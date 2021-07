V Horoměřicích je už prodaná většina bytů po H-Systemu. Zájem neprojevili jen čtyři uživatelé

Na všech 54 bytů jsou už uzavřené smlouvy, změna vlastníka se nyní zapisuje do katastru nemovitostí. Zbývající čtyři byty, o které neprojevil nikdo zájem, by se mohly dostat do dražby během letošního roku. Jak se vyřeší spor o poslední z nich, zatím není jasné, rozhodnout bude muset soud.

Ceny určily znalecké posudky, které zohledňovaly stáří bytů, jejich stav, dispozice i další skutečnosti, například jestli mají předzahrádku nebo balkon. Lidem původně mělo být do ceny započítáno takzvané zhodnocení, tedy investice, kterou do dostavby bytu vložili.