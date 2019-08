Konkurzní správce H-Systemu podal další žalobu na družstvo Svatopluk. Chce milion korun za využívání pozemků

„Konkurzní správce Josef Monsport na nás podal už dvě žaloby. Ta druhá přišla tento týden od soudu. Přišel i platební rozkaz, proti kterému musíme do 15 dnů podat odpor,“ uvedl předseda bytového družstva Svatopluk Martin Junek.

Druhá žaloba se podle něj týká vybraných stavebních pozemků a zahrad u domků v Horoměřicích. Za jejich využívání žádá Monsport zhruba 950 tisíc korun. Koncem července obdrželo družstvo první žalobu. V té Monsport žádá od družstva zaplacení 21 milionů za užívání zhruba 60 bytů v Horoměřicích za poslední tři roky.

Mimosoudní vyrovnání není podle Martina Junka ve hře. „Je to pro nás nepřijatelné. Ti lidé investovali, přidali peníze a dostavěli ty domy. Teď, po dvaceti letech, přijde někdo a chce peníze za to, co jste si z vlastních peněz dostavěli,“ okomentoval situaci Junek. Kroky konkurzního správce označil za nemorální.