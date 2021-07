Nejméně dopravních nehod se loni stalo na západě Čech, rizikových míst na silnicích zde ubývá

I v Karlovarském kraji se ale najdou problémová místa. Řidiči by si tam měli dát pozor na silnici číslo 6 směrem z Prahy při vjezdu do Karlových Varů. Na tomto úseku se totiž stávají nejvážnější nehody v kraji. Místo je problematické také v zimních měsících.

Mezi další riziková místa patří ulice Karla Havlíčka Borovského v Sokolově, úsek na silnici 13 u Stráže nad Ohří nebo křižovatka za Hazlovem směrem na Aš.

I když se v Karlovarském kraji stalo v roce 2020 nejméně nehod z celé republiky, jejich počet se za posledních deset let zdvojnásobil. Podle údajů Policejního prezidia ČR se v Karlovarském kraji loni stalo 2228 dopravních nehod. Jejich škody vyčíslila policie na více než 115 milionů korun.

Bezpečnosti na plzeňských silnicích pomáhají nové prvky

Četnost kolizí roste v celém Česku. Jen v Plzeňském kraji je to za posledních deset let o 20 procent. Počet rizikových míst v regionu přitom podle policistů každým rokem klesá. Daří se to i díky novým bezpečnostním prvkům. Vznikl například kruhový objezd u Letkova u Plzně. Dokud na místě nebyl, stala se na křižovatce řada tragických nehod.

Bezpečnější už je nyní také křižovatka na obchvatu Třemošné. Ta před čtyřmi lety získala prvenství jako nejrizikovější místo v Česku. „Došlo ke snížení rychlosti na 70 km/h. Od obce Třemošná byly provedeny úpravy, co se týče výhledu do této křižovatky,“ přiblížil dopravní expert a bývalý koordinátor BESIPu Václav Ircing.

Nižší rychlost, lepší rozhled a nový odbočovací pruh by bylo třeba zajitit i na silnici, která vede na Nepomuk. „Křižovatka je vestavěná do zatáčky, kde řidič na poslední chvíli zpozoruje, že řidič, který jede před ním, bude odbočovat,“ nastínil Ircing.

Podle policisů už na řidiče v Plzeňském kraji žádný vyloženě nebezpečný úsek nečeká. Nehody se stávají na náhodných místech a většinou za ně může nepozornost nebo jiná chyba řidiče.