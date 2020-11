Agresivita řidičů v poslední době narůstá. Své chování si lidé mohou otestovat on-line

Na českých silnicích letos zemřelo při dopravních nehodách více než 400 lidí. Je to méně než ve stejném období loňského roku, důvodem je menší provoz kvůli koronaviru, který s sebou ale přináší právě agresivní jízdu. Takoví řidiči přitom způsobí v průměru 600 nehod ročně.

„Prázdnější silnice se projevují v tom, že řidiči cítí větší prostor. Právě to vede i k vyšší rychlosti. Řidiči mají pocit, že ve chvíli, kdy je na silnici prázdno, jim vlastně nemá kdo překážet,“ popsal situaci vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.

O vzrůstající agresivitě řidičů je přesvědčeno na 88 procent Čechů. Za agresivního řidiče se přitom považuje jen pět procent z nich. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila agentura STEM/MARK pro Českou asociaci pojišťoven. Ta spolu s BESIPem i Policií České republiky připravila preventivní kampaň s názvem Agresivita zabíjí.

„Na většinu řidičů, kteří v průzkumech uvádí, že někdy agresivní jsou, myslím, opravdu platí prevence. My se kampaní snažíme o to, aby si to ti lidé to uvědomili a aby se zmírnili,“ uvedl Neřold s tím, že v průzkumu dvě třetiny řidičů přiznávají, že se někdy nechají vyprovokovat k agresivní jízdě.