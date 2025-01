Jednosměrka v centru Loun vyvolala rozruch. Část místních sepsala petici

Místostarosta Loun Pavel Csonka (SOCDEM) míní, že s nástupem pracovního týdne a školy to bude komplikovanější, než si lidé zvyknou. „A proto tady je městská policie, nechceme nikoho pokutovat, spíš je regulovat a řídit,“ dodal.

Dopravu od noci korigují v centru města strážníci. „Zatím to vypadá slibně. Je to kupodivu, ale řidiči respektují dopravní značení,“ uvedl městský strážník Libor Vyskočil.

Podle radnice je jednosměrný provoz v historickém centru nutný zejména kvůli úzkým ulicím. Podél nich někteří řidiči parkovali v obou směrech a blokovali dopravu. Části místních se ale opatření nelíbí, a sepsali proto petici.

„Dopady na bezpečnost provozu celkově v Lounech, na zhoršení prostupnosti komunikací na hlavní třídě Osvoboditelů, dopady environmentální, to znamená lidi budou muset objíždět centrum delší trasou, budou pálit víc benzinu, dopady bezpečnostní, které to bude mít na přechody pro chodce kolem školy,“ vyjmenoval úskalí nové jednosměrky organizátor petice Radek Sachr. Csonka si ale myslí, že to bude klidnější a chodců v centru může být víc.

Aby řidiči nemuseli zajíždět přímo do centra města, vzniklo na jeho okraji několik nových parkovacích míst. Podle vedení města jsou dopravní změny zatím ve zkušebním provozu. Během následujícího půl roku chce provoz v centru monitorovat a vyhodnocovat.