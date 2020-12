Snížení odměn zastupitelům nebo prodej Technologického parku. Brno řeší, jak dokrýt schodek v rozpočtu

Brno mělo na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 14,1 miliardy a výdaji 16 miliard korun. Při tvorbě rozpočtu na rok 2021 vedení města reagovalo na dopady pandemie, kvůli nimž města zaznamenala propad příjmů. Brno pro příští rok počítá s daňovými výnosy devět miliard korun, což je o 2,2 miliardy méně než letos.

Pro návrh rozpočtu zvedlo ruku 38 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a 11 se zdrželo. Kromě koalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD návrh podpořila část opozičních zastupitelů zvolená za ANO.

Město chce propad pokrýt několika způsoby. Plánuje prodej stavebních pozemků zhruba za 850 milionů, ale také chce prodat akcie Technologického parku. Cenu odhaduje na 1,2 miliardy korun. Dalších 300 milionů plánuje získat pomocí úspor běžných výdajů a více než 80 milionů díky sníženým transferům městským částem. Kromě toho zastupitelé už dříve schválili, že město může čerpat u dvou bank úvěr v celkové výši dvě miliardy, u každé miliardu.

60 000 m2 pronajatých kanceláří

60 000 m2 pro stavbu kanceláří

60 000 m2 pro stavbu bydlení.

O to se pravděpodobně @brnomycity , které teď Technologický park vlastní z 99%, připraví. Prodejem chce zajistit důležité investice a vyrovnat propad daňových příjmů v rozpočtu 2021. pic.twitter.com/5uoc0TO1dF — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) December 8, 2020

Část opozice s prodejem Technologického parku nesouhlasí

Někteří opoziční politici jsou proti navrženému prodeji Technologického parku. V opozici je SPD a politici zvolení za hnutí ANO, hnutí ale v Brně zrušilo svou organizaci. Část členů vytvořila nezávislý klub, který rozpočet nepodpořil, naopak zbylí členové zvolení za ANO pro něj ruku zvedli.

Pavel Staněk (nez. za ANO) uvedl, že rozpočet je vytvořený v rámci toho, co bylo možné, ale nelze ho podpořit kvůli prodeji Technologického parku. Podle něj by si Brno mělo nechat prodej parku jako poslední pojistku a nemělo by tahat „trumfy z rukávu hned na počátku krize“.

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že z některých věcí nemá ani koalice radost, ale řešení je nejlepší možné s ohledem na současnou situaci a propad daňových příjmů. Podle ní je prodej parku jedna z posledních možností.