Ministerstvo odmítá dotovat opravu Masarykova okruhu. Za rok Moto GP asi nebude, míní Vaňková

Podle primátorky zatím není jasné, zda by spolek musel zalistovací poplatek šest milionů eur platit i v případě, že by se akce neuskutečnila. „Záleží na Dorně. Podle mého právního názoru jsou oba výklady možné. Není ale logické platit poplatek za akci, která nebude realizovaná,“ řekla Vaňková.

Pokud se závody neuskuteční, primátorka by si přála, aby se akce jednou do Brna vrátila. „Za těch podmínek, které jsou nám ale nabízené, to nevidím jako reálné, pokud bychom neměli velké sponzory,“ uvedla Vaňková k zamýšlenému poplatku devět milionů eur.

Dostálová kritizuje snahu spolku zapojit ministerstvo do řešení problémů

Ministryně Klára Dostálová (za ANO) vytýká v dopise spolku, že se mu nepodařilo najít žádný soukromý subjekt jako partnera akce. Kritizuje také snahu zapojit ministerstvo do řešení problémů spolku včetně soukromoprávních vztahů, které spolek uzavřel. Spolek se totiž už v minulosti smluvně zavázal k opravě dráhy.

Dostálová také uvedla, že jí přijde nelogické požadovat 100 milionů na rekonstrukci v okamžiku, kdy se jednání s Dornou neubírají dobrým směrem a spolek se s promotérem nedohodl na ničem, takže by se rekonstrukce uskutečnila pouze kvůli poslednímu ročníku.