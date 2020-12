Staré nádražní budově v Dětřichově hrozí demolice. Naopak karvinské nádraží opraví místní spolek

Záměr Správy železnic podporuje i vedení obce. „Nádraží jen hyzdí obec. Byla ostuda, když se objevilo mezi 20 nejhoršími nádražími v Česku. Jsme rádi, že půjde dolů. Desítky let se do budovy neinvestovalo,“ řekl místostarosta Dětřichova Jiří Dobrovič.

Ivo Dokoupil z Hnutí Duha míní, že objekt se zachránit dá. Chce pro něj najít nové využití, změnit ho například na turistickou ubytovnu nebo prostor pro výstavy a koncerty. „Péče o naše kulturní dědictví je důležitá a stát by tady měl jít příkladem. Zachránili jsme už gotický kostel v Pelhřimovech, teď zachraňujeme rychtu v Karlovicích. Máme šestnáct let zkušeností a víme, že ty stavby jsou v dobrém technickém stavu a jdou zachránit,“ dodal Dokoupil.

Správa železnic podle vyjádření svého mluvčího Tomáše Poláka s demolicí už počítá. Podporuje ji i vedení obce. „Po konzultaci se zástupci Dětřichova nakonec přistoupíme k odstranění stávajícího nádraží a výstavbě nové výpravní budovy,“ řekl Polák. Dodal, že stav objektu je nevyhovující a oprava není vhodná. Pokud by objekt nebyl odstraněn, nevznikl by prostor pro zřízení parkovacích stání zejména pro invalidy. „Dále bychom nemohli vybudovat přístřešek pro cestující, který má navazovat na nově vybudovanou výpravní budovu,“ vysvětlil.

S demolicí naopak nesouhlasí Alena Borovcová z Národního památkového ústavu. Správa železnic by podle ní měla jít spíše cestou hledání nového využití historických budov. „Já si myslím, že bychom měli chránit i historické stavby, které nemají legislativní ochranu, a mělo by to být etické hledisko vlastníka i společnosti jako takové chtít ochránit tyto stavby příštím generacím,“ poznamenala.

Využití by se u stavby mohlo najít právě v turistickém ruchu. „Trať Olomouc - Bruntál je velmi pěkná a vede turisticky atraktivním územím. Stavby nádraží jsou historické a unikátní. Navržené razantní stavební zásahy zcela pustoší atmosféru trati,“ podotkl autorizovaný projektant Karel Siuda.

Kromě Dětřichova plánuje Správa za několik desítek milionů zbourat například také nádraží ve Valšově a v Moravském Berouně.