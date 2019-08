Zanedbaná nádraží se postupně mění. Do pěti let do nich přiteče 10 miliard

Špinavé perony, zanedbané čekárny, vybledlé nápisy a kalná okna. To je častý stav vlakových nádraží po celém Česku. Pozvolna se ale mění k lepšímu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se na jejich rekonstrukce chystá do pěti let vydat odhadem téměř deset miliard korun. Jen letos se opravy týkají více než pěti desítek různě velkých projektů.