Na opuštěnou trať na Hodonínsku se vrátí vlaky. Jako turistická atrakce

Z železniční tratě Čejč–Uhřice by se mohla v nejbližší době stát velká turistická atrakce na jižní Moravě. Šestnáct kilometrů dlouhé koleje jsou přes sto let staré a osobní vlaky po nich už dlouho nejezdí. Trať teď koupil od Správy železnic vlastník firmy TMŽ Martin Dvořák, který sem chce znovu vrátit pohyb.

Plánuje spolupráci s majitelem největší soukromé sbírky železničních vozidel v Česku Jiřím Kotasem a také s Janem Šatavou, majitelem společnosti Railway Capital, která má zajistit provoz výletních vlaků.

„Byl bych rád, kdyby spolupráce, která se rýsuje, fungovala dlouhodobě. Řada exponátů by tak mohla pravidelně jezdit,“ přiblížil Kotas, který je zároveň zakladatelem brněnského Klubu přátel kolejových vozidel. Podle něj by měl už letos fungovat omezený provoz a od příštího roku plný. „Zatím nemáme detaily. Ale plán je, aby jezdily parní i motorové lokomotivy. Někde by také měla vzniknout expozice vozidel, ale nemohou stát někde volně ve stanici,“ poznamenal Kotas, jenž vlastní na šedesát hnacích vozidel a třicet vagonů.

Obce chtěly vybudovat podél celé tratě cyklostezku

Kromě muzejního provozu a expozice historických vozidel by chtěl ve stanicích udělat westernové městečko, minizoo či hotel z lůžkových a restauračních vozů. „Plánujeme opravit i nádražní budovy. Celkem to bude stát asi čtyřicet milionů korun,“ řekl nový majitel tratě.

Dvořák má v plánu postupné budování a denní provoz od června do září, v dubnu, květnu a říjnu o víkendech. Mimo sezonu by jezdily jen objednané vlaky. U Čejče má být stanice věnovaná Tomáši G. Masarykovi, který tam žil.

Obce zatím o záměru nic nevědí. „Zatím se s námi majitel nespojil, takže uvidíme, co se bude dít,“ řekl starosta Krumvíře Jaroslav Komosný (nestr.). Společně s dalšími starosty v minulosti usiloval o převedení tratě na obce za symbolickou cenu, chtěli místo ní postavit cyklostezku navazující na již existující úsek ze Ždánic do Uhřic. Martin Dvořák nakonec trať koupil za necelé tři miliony korun.